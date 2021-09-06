В Красном Кресте заявили, что не встречают со стороны талибов ограничений своей работы

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Джамиля Байрамукова/. Международный комитет Красного Креста (МККК) контактирует с представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ) и не сталкивается с ограничениями своей работы после смены власти в Кабуле. Более 1 800 сотрудников организации остаются в Афганистане, сообщил в интервью ТАСС глава региональной делегации МККК Ихтияр Асланов.

"Мы давно работаем [с талибами] и имели контакты и с местными командирами, и с высшим руководством "Талибана", и продолжаем эту работу. Между нами и "Талибаном" есть понимание насчет доступа к местам, где люди нуждаются в помощи. Никаких ограничений по работе мы сегодня не видим. Единственное, может быть, только из-за безопасности - там, где какие-то боевые действия, из-за этого мы не можем иметь доступ к тому месту временно", - сказал он.

По его словам, более 1 800 сотрудников продолжают оказывать помощь всем нуждающимся в стране. "У нас доступ по всей стране сегодня. И наша гуманитарная деятельность расширилась, - подчеркнул Асланов. - Многие афганцы покинули свой кров и ищут безопасное место внутри страны, многим нужна медицинская помощь. В этом направлении наши коллеги продолжают работать, предоставляя местным госпиталям в отдаленных пунктах лекарства и медицинское оборудование".

Сейчас ситуация в Афганистане развивается динамично, продолжил глава делегации МККК. "Работая в таких условиях, всегда надо иметь в виду, что есть моменты опасные. И чтобы гарантировать безопасность наших сотрудников, наши коллеги работают со всеми сторонами", - пояснил он.

Поток беженцев

МККК обращается с призывом ко всем странам не отправлять обратно беженцев, прибывших к ним из Афганистана, отметил Асланов.

"Есть международный закон по беженцам, и этот закон предназначен для того, чтобы защитить тех людей, которые становятся беженцами, чтобы им дали возможность безопасно жить в той стране, в которую они прибыли. Мы призываем страны <...> не отправлять беженцев обратно в те опасные ситуации, от которых они убегали", - сказал он.

По его словам, МККК стремится найти более долгосрочное решение вопроса размещения беженцев из Афганистана, чем временные лагеря.

МККК пока не располагает данными о большом потоке беженцев из Афганистана в страны Центральной Азии, отметил собеседник ТАСС. "Мы не знаем, как эта ситуация будет развиваться дальше. На данный момент у меня нет информации о том, чтобы были какие-то массовые беженцы. Конечно, единичные случаи есть, но о массовом движении людей в сторону Центральной Азии я еще не слышал", - подчеркнул Асланов.