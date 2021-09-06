Лавров рассказал про своего любимого школьного учителя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в понедельник журналистам, что наибольшее влияние в школе на него оказал учитель физики.

"Был учитель физики Сергей Иванович Кузнецов. Именно благодаря его талантам и его обаянию я хотел поступать в МИФИ, и в МГИМО сдавал экзамены только потому, что они были на месяц раньше. Мы с ним потом долго общались, он с нами в походы ходил. Очаровательный человек, был нашим общим любимцем", - сказал он, отвечая на вопрос о любимом школьном учителе.

Министр также отметил особую роль профессии учителя в воспитании современного подрастающего поколения.

"Конечно, я представляю в общих чертах, со стороны, насколько трудно учителям выдерживать и преодолевать [трудности, связанные с воспитанием молодого поколения], а преодолевать необходимо исключительно фактами, которые касаются истории нашей страны, которые касаются наших традиций, наших предков, интересов, - добавил Лавров. - Здесь ничего другого придумать невозможно, учителей нужно всячески поддерживать. Если учителям обеспечить достойную жизнь, этот процесс идет, но он не завершен, это признается, в том числе в предвыборных роликах об этом регулярно говорится, то я уверен, что они сами приложат свои таланты гораздо более эффективно, у них голова не будет отвлекаться на что-то другое, и они лучше других знают, как работать с детьми. Мы их будем всячески поддерживать".