МККК тесно сотрудничает с российскими миротворцами в Карабахе по гуманитарным вопросам

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Джамиля Байрамукова/. Международный комитет Красного Креста (МККК) тесно сотрудничает с российскими миротворцами в Нагорном Карабахе по гуманитарным вопросам. Об этом в интервью ТАСС заявил глава региональной делегации МККК Ихтияр Асланов.

"С момента прибытия российских миротворческих сил в регион мы с ними работаем. И наше сотрудничество очень тесное. Мои коллеги встречаются очень часто и с командованием миротворческих сил, и с солдатами и офицерами в полях", - сказал он.

Асланов отметил, что основным направлением работы на данный момент является поиск тел павших солдат, которые потом передают семьям. "Обсуждаются и другие гуманитарные вопросы тоже из исходящей ситуации. Там и развитие инфраструктуры, которая была разрушена во время эскалации, и частные дома, и другие услуги. У нас, я бы сказал даже, тесный контакт с миротворческими силами России в этом регионе", - добавил он.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе, а для контроля за соблюдением договоренностей в регионе развернут миротворческий контингент России.

Доступ МККК к приграничным районам

МККК получил доступ к приграничным районам и территории Нагорного Карабаха как от армянской, так и от азербайджанской стороны, заявил Асланов.

"Для нас один из важных вопросов - это доступ с точки зрения безопасности. Как вы знаете, ситуация развивается по-разному, особенно вдоль международных границ между Азербайджаном и Арменией. И для нас один из важных вопросов - это безопасность наших коллег, которые могли там работать, - сказал он. - У нас доступ и со стороны Азербайджана, и со стороны Армении".

Он отметил, что МККК - одна из немногих международных организаций, которая работает в этом регионе. "И мы не остановили свою работу во время эскалации конфликта, продолжаем ее и сегодня. Конечно, ситуация меняется, а вместе с ней меняются и нужды людей. И исходя из этой ситуации, мы тоже меняем свои программы и подходы", - добавил Асланов.

По его словам, сейчас сотрудники Красного Креста нацелены на решение долгосрочных вопросов. Во время боевых действий МККК приходилось решать срочные гуманитарные проблемы, связанные, например, с поиском тел убитых и передачей их семьям, удовлетворением нужд беженцев и перемещенных лиц, обеспечением населения в зоне конфликта водоснабжением и медсредствами. "И в этом направлении работа продолжается. Начиная с прошлого года мы увеличили и свой бюджет в регионе - это порядка 45 миллионов швейцарских франков, чтобы организовать нашу гуманитарную деятельность. И также увеличилось число наших сотрудников, работающих там. Это и международный персонал, и местный персонал", - пояснил глава региональной делегации.

Встреча на полях Генеральной Ассамблеи ООН

Президент МККК Петер Маурер может провести встречу с руководством РФ на полях Генеральной Ассамблеи ООН во второй половине сентября, заявил Асланов.

"Да, наше высшее руководство очень часто приезжает в Россию, особенно в Москву, - сказал он и напомнил, что Маурер официально посещал Россию в ноябре прошлого года, а также в июне, когда участвовал в Московской конференции по международной безопасности. Он отметил, что президент МККК тогда провел встречу с заместителем министра обороны РФ генерал-полковником Александром Фоминым, а также с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"И, конечно, на будущее эти визиты тоже планируются. Например, во второй половине сентября будет Генеральная Ассамблея ООН, и наш президент наверняка встретится с руководством РФ, которое будет участвовать в этом форуме", - добавил Асланов.

76-я сессия Генассамблеи ООН открывается 14 сентября 2021 года в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Общие прения пройдут со вторника 21 сентября по понедельник, 27 сентября 2021 года.

Диалог с Москвой по гуманитарной повестке

МККК заинтересован в поддержании прямого диалога с Москвой по гуманитарной повестке, поскольку российская сторона как постоянный член Совета Безопасности ООН имеет определенное влияние на международной арене, заявил Асланов.

"На сегодняшний день я могу отметить, что поддержка с российской стороны не столько финансовая, сколько гуманитарная. Но Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН имеет влияние на международной арене, поэтому для нас очень важен прямой диалог с Москвой, возможность обмениваться мнениями по гуманитарным вопросам в тех или иных ситуациях", - подчеркнул он.

Глава делегации также отметил "множество потенциалов" в такой "большой стране", как Россия. "В частности, мы хотели бы развивать наше сотрудничество в сфере финансирования наших гуманитарных операций по миру, - указал Асланов. - Сегодня из-за пандемии мир переживает трудные времена, но нужды людей, которые живут в зонах конфликта, а это порядка 60 миллионов человек, сохраняются. Поэтому мы призываем не только Россию, но и все другие страны в этот трудный момент не ограничивать финансирование всех гуманитарных организаций".