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В МЧС предупредили о заморозках до минус 2 градусов в Подмосковье ночью и утром 7 сентября

В связи с непогодой людям, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, рекомендуется воздержаться от выхода на улицу
© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Московской области распространило экстренное предупреждение о заморозках до минус 2 градусов на юго-востоке области ночью и утром 7 сентября. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе подмосковного главка ведомства.

"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", ночью и утром 7 сентября на юго-востоке Московской области ожидаются заморозки (от минус двух до ноля градусов)", - сказали в пресс-службе.

В связи с непогодой людям, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, рекомендуется воздержаться от выхода на улицу. Пешеходам в МЧС советуют быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, а водителям - снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.

"Помните, что на скользкой, влажной дороге нельзя тормозить резко", - подчеркнули в главке, отметив, что непогода представляет опасность для всех участников дорожного движения.

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