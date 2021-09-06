Роскомнадзор заблокировал сайт "Умное голосование" за связь с экстремистской организацией

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Умное голосование", так как тот связан с экстремистской организацией. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

"Роскомнадзор ограничил доступ к указанному сайту, так как он используется для продолжения деятельности и проведения мероприятий экстремистской организации", - сказали в пресс-службе в ответ на просьбу прокомментировать публикацию о блокировке "Умного голосования".

В пресс-службе уточнили, что основанием для прекращения использования сайта является требование Генпрокуратуры об ограничении доступа к ресурсам, связанным с Фондом борьбы с коррупцией (признан в России НКО-иноагентом и экстремистской организацией).