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Роскомнадзор заблокировал сайт "Умное голосование" за связь с экстремистской организацией

Речь идет о связи с ФБК, который также признан в РФ НКО-иноагентом
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Умное голосование", так как тот связан с экстремистской организацией. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

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"Роскомнадзор ограничил доступ к указанному сайту, так как он используется для продолжения деятельности и проведения мероприятий экстремистской организации", - сказали в пресс-службе в ответ на просьбу прокомментировать публикацию о блокировке "Умного голосования".

В пресс-службе уточнили, что основанием для прекращения использования сайта является требование Генпрокуратуры об ограничении доступа к ресурсам, связанным с Фондом борьбы с коррупцией (признан в России НКО-иноагентом и экстремистской организацией).

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