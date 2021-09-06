Ставрополье войдет в программу образования сирот "Взлетная полоса"

СТАВРОПОЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Ставропольский край подключится к проекту "Взлетная полоса", который поможет детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, поступить в высшие и средние учебные заведения. Об этом сообщила журналистам в понедельник уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Договорились о том, что очень правильно подключить и этот детский дом (детский дом №12 в Ставрополе), и вообще Ставропольский край к программе "Взлетная полоса", где дети имеют возможность при поддержке наставников поступить в высшее учебное заведение - в ведущие вузы страны или региональные вузы", - сказала Кузнецова.

Она отметила, что с губернатором Владимиром Владимировым уже есть договоренность по этому вопросу.

"Взлетная полоса" - совместный проект Общероссийского народного фронта и АНО "Россия - страна возможностей" при поддержке уполномоченного при президенте России по правам ребенка. Цель проекта - создание системы дистанционных возможностей, позволяющей талантливым детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, развивать свои способности и быть конкурентоспособными при поступлении в лучшие вузы России. В программу входят Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Ивановская, Калужская, Костромская, Нижегородская, Ярославская области, Севастополь и Краснодарский край.