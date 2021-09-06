Туристы с пропавшего на Каспии катера остановились у острова из-за непогоды

АСТРАХАНЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Туристы с пропавшего в Каспийском море катера, поиски которого велись с воскресенья, и обнаруженного утром недалеко от острова Тюлений Республики Дагестан, остановились у острова из-за непогоды, но не оповестили об этом родственников, сообщила в понедельник пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.

"Находившиеся на борту катера туристы в медицинской помощи не нуждаются. В ходе опроса о причинах невыхода на связь владелец катера пояснил, что телефон спутниковой связи находится в исправном состоянии. В связи с неблагоприятными погодными условиями катер был вынужден сделать остановку у острова Тюлений в северной части Каспийского моря. Однако сообщать об этом мужчина родственникам и в соответствующие службы не стал", - говорится в сообщении.

Как уточняется в пресс-релизе ведомства, пассажиры катера "Корвет-750" являются жителями Санкт-Петербурга. В поисковых мероприятиях участвовали подразделения береговой охраны пограничных управлений ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области, Республике Дагестан, а также спасатели Центроспаса, МЧС России по Астраханской области, Республике Калмыкия и Республике Дагестан.

Пресс-секретарь федерального агентства морского и речного транспорта Алексей Кравченко в эфире "Россия 24" заявил, что пассажиры катера собираются направиться по своему маршруту.

Ранее сообщалось, что группа туристов, отправившихся на катере из Волгограда в Махачкалу, перестала выходить на связь, последний звонок родственникам был совершен 3 сентября. На поиски катера отправились суда из Астрахани и Махачкалы, утром 6 сентября туристы были обнаружены сотрудниками пограничного управления.