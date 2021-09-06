Кузнецова предложила запустить на федеральном уровне программу наставничества для сирот

СТАВРОПОЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Наставничество для детей-сирот, которое в настоящее время есть лишь в некоторых учреждениях России, следует распространить на федеральном уровне, считает уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Сегодня мы говорили о наставниках. Эта практика развивается в учреждении, это правильно, это важно, и мы считаем, что надо добиваться того, чтобы наставничество [детей-сирот] вошло в федеральное законодательство для того, чтобы это было повсеместно закреплено", - сказала Кузнецова журналистам.

Она отметила, что в настоящее время эта практика уже применяется в некоторых учреждениях, в том числе на Ставрополье.

"Это находка этого учреждения. В других учреждениях где-то точечно эти решения есть. Но ребенку нужен тот, кто будет с ним по жизни дальше. Тот значимый взрослый, к которому он может обратиться за помощью, за советом, даже когда речь идет о самых простых вещах", - добавила детский омбудсмен.

Форму наставничества уже внедряют в ряде регионов, где-то ее активно применяют в школах, где-то в студенческой сфере. Так, например, с образовательным центром "Сириус" Минобрнауки России была создана новая программа наставничества, по итогам которой лучшие студенты получают работу и могут помогать одаренным детям из региональных филиалов "Сириуса" в реализации различных исследовательских проектов.

Также в городе Новочеркасске Ростовской области в этом году реализуют пилотный проект постинтернатного сопровождения сирот "Светлое будущее". Участники которой получают комплексную психолого-педагогическую, наставническую, социальную, медицинскую и правовую помощь.