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Аппарат Кузнецовой подготовил документы для возвращения из Сирии 123 российских детей

Эта работа осуществляется по поручению президента РФ Владимира Путина

СТАВРОПОЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой подготовил документы, необходимые для возвращения на родину с территории Сирии 123 российских детей.

"Несмотря на то, что темпы возвращения детей не такие быстрые, к которым мы готовы, которые мы видим, что можем реализовать, мы будем этим заниматься до последнего вывезенного ребенка. Сейчас 123 комплекта документов уже готовы для этих детей", - сказала в понедельник журналистам Кузнецова.

При этом она отметила, что обращения о готовности вывезти детей на родину неоднократно направлялись администрациям лагерей беженцев в Сирии. "Мы готовы вывезти всех сто с лишним детей, на которых есть документы на этот момент, но пока ответа [из лагерей беженцев] нет", - добавила Кузнецова.

Летом 2017 года Россия начала системную работу по возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территории Ирака и Сирии. Работа осуществляется по поручению президента РФ. За это время на родину из Ирака и Сирии возвращено более 340 детей.

Теги
ИракСирияРоссияКузнецова, Анна Юрьевна
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