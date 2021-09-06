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Biocad начинает первую фазу испытаний своей вакцины от коронавируса

По словам генерального директора и основателя компании, первый пациент уже получил дозу вакцины

СТРЕЛЬНА/ Санкт-Петербург/, 6 сентября. /ТАСС/. Биотехнологическая компания Biocad начинает первую фазу испытаний произведенной ею вакцины от коронавируса. Об этом журналистам сообщил генеральный директор и основатель компании Дмитрий Морозов.

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"Я могу вас порадовать, первый пациент уже получил первую дозу вакцины, все хорошо, сейчас идет эскалация (наращивание - прим. ТАСС) дозы, мы готовимся к активному применению этой вакцины в первой фазе испытаний", - рассказал он.

Как пояснил ТАСС Морозов, отвечая на вопрос об инвестициях в разработку новой вакцины, их объем будет зависеть от результатов клинических испытаний.

Компания Biocad занимается разработкой и производством воспроизведенных лекарственных средств (дженериков), биоаналогов и оригинальных препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных и генетических заболеваний.

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