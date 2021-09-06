В Париже открылся Центр Русского географического общества

ПАРИЖ, 6 сентября. /ТАСС/. Торжественное открытие парижского Центра Русского географического общества (РГО) состоялось в понедельник во французской столице. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, в церемонии приняли участие ученые, дипломаты, общественные деятели Франции и России.

Выступая перед собравшимися, посол РФ во Франции Алексей Мешков отметил, что за 176 лет своего существования Русское географическое общество "сыграло немаловажную роль в освоении Арктики, Сибири, Дальнего Востока и Центральной Азии". "Убежден, что открытие представительства РГО в Париже привлечет большое внимание французов и других иностранных граждан к России, ее географии и истории", - считает он.

Глава российской дипломатической миссии отметил, что РГО активно занимается популяризацией географических наук, организовывая крупные экспедиции, выставки, фотоконкурсы. Недавно в рамках кругосветной экспедиции "По пути русских кругосветных мореплавателей" во Франции побывали российские моряки, путешествующие на тримаране. По мнению дипломата, сотрудничество двух стран, обладающих богатым опытом и крупным научным потенциалом, будет взаимовыгодным и принесет пользу науке.

В свою очередь вице-президент Русского географического общества Владимир Колосов подчеркнул, что в организации "готовы к совместной работе над новыми научными проектами".

В число попечителей парижского общества вошли французский археолог и историк Пьер Малиновский и глава Русского дома науки и культуры в Париже Кирилл Волков. Директором центра избрана преподаватель парижского университета Сорбонна Дарья Лойола.

По указу Николая I

Император Николай I 18 августа 1845 года издал повеление о создании Русского географического общества, "коего цель состоит в разрабатывании отечественной географии, статистики и этнографии". Сегодня РГО является старейшей из действующих российских общественных организаций.

Общество имеет две штаб-квартиры: основная (историческая) - в Санкт-Петербурге, вторая - в Москве.

Научный архив РГО, расположенный в Санкт-Петербурге, является старейшим и единственным в России специализированным географическим архивом (образован в 1845 году). Он насчитывает 63,2 тыс. единиц хранения: документы, этнографические коллекции, фотоархив, личные фонды географов и путешественников.

Членами РГО могут быть совершеннолетние граждане РФ, иностранцы и лица без гражданства, а также общественные объединения. Сегодня в организации состоит более 23 тыс. членов, в регионах открыты 85 ее отделений. Президентом РГО является Сергей Шойгу.