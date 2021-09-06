В Мурманской области от COVID-19 привились более 50% сотрудников сферы образования

МУРМАНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Более половины сотрудников образовательных учреждений Мурманской области привились от коронавируса, сообщили ТАСС в понедельник в оперативном штабе региона. Количество вакцинированных специалистов в сфере образования в Заполярье составляет почти 14 тыс. человек.

"Среди сотрудников муниципальных образовательных учреждений Мурманской области по данным на 27 августа 2021 года привито 12 713 человек. В подведомственных учреждениях регионального министерства образования - 1 256 работников. Это чуть более половины всех трудящихся в сфере образования", - сказал собеседник агентства.

По данным регионального Минздрава, всего в Мурманской области привиты более 231 тыс. человек, что составляет более 60% от плана. В регионе работают 49 бригад, а также мобильный пункт вакцинации в Ледовом дворце Мурманска, где за прошедшую неделю привиты более 1,7 тыс. человек.

По информации оперштаба, за июнь суточный показатель заразившихся коронавирусом в Мурманской области вырос почти в пять раз, к июлю эти показатели достигли январских, когда в день фиксировалось более 200 новых случаев. К концу августа наметилась тенденция к снижению суточного числа заболевших. Ситуация с распространением коронавируса в Заполярье оценивается как стабильная, идет постепенное сворачивание ковидных коек. Количество заразившихся коронавирусом с начала пандемии в Мурманской области превысило 69 тыс., всего зафиксирован 1 881 умерший. За прошедшие сутки в области выявили 142 заболевших.