В Казахстане заявили, что не устанавливали запрет на выезд активиста "языковых патрулей"

НУР-СУЛТАН, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Казахстана не устанавливали каких-либо ограничений на передвижение и выезд из страны Куата Ахметова - активиста так называемых языковых патрулей, несмотря на проводимые в отношении него процессуальные действия. Об этом заявила в понедельник пресс-служба МВД республики, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о том, что Ахметов покинул страну и находится на Украине.

Так называемые языковые патрули в августе организовали проверку использования казахского языка в стране и по ее итогам на канале в YouTube, принадлежащем Ахметову, выложили видеоролики, на которых они оскорбляют представителей некоренных национальностей.

"Органами внутренних дел проводится досудебное расследование по содержанию размещенных видеоматериалов в сети интернет, - говорится в сообщении ведомства. - Окончательная правовая оценка содержанию материалов и действиям лиц, фигурирующих в видеороликах, будет дана по результатам расследования. В отношении указанного лица [Ахметова] какие-либо ограничения на передвижение и выезд с территории Республики Казахстан не установлены".

По поводу случившегося первый замруководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев заявил, что такие прецеденты недопустимы и возмутительны. На минувшей неделе сервис YouTube заблокировал канал Ахметова "за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении оскорблений, издевательств и угроз". Появились также сведения, что правоохранительные органы возбудили в отношении Ахметова уголовное дело.