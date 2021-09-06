В Волгограде оштрафовали исправительную колонию за срыв сроков работ по возведению детсада

ВОЛГОГРАД, 6 сентября. /ТАСС/. Мировой суд оштрафовал исправительную колонию УФСИН России по Волгоградской области более чем на 16,7 млн рублей за срыв сроков работ по строительству детского сада в городе Волжский, сообщила в понедельник старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.

"В ходе проверки соблюдения требований бюджетного законодательства установлено, что при выполнении контракта работы по строительству детсада в Волжском подрядчиком - ФКУ ИК-26 УФСИН России по области - не выполнены. Постановлением мирового судьи судебного участка №97 Волгоградской области учреждение признано виновным в совершении правонарушения, ему назначен штраф на сумму свыше 16,7 млн рублей", - сказала она.

Решение суда вынесено на основании возбужденного прокуратурой производства по делу об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ ("Действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства"). Постановление суда в законную силу не вступило, добавила Черединина.