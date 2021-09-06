Козлов: решение по мусорному заводу под Новгородом может принять только глава региона

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 сентября. /ТАСС/. Решение по строительству в Новгородской области завода по переработке мусора из других областей может принять только глава региона, это не в компетенции инвесторов, сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов.

Ранее в СМИ неоднократно появлялись сообщения о том, что инвестор из Санкт-Петербурга собирается строить мусороперерабатывающий завод на границе регионов, который будет на 4/5 своей мощности обслуживать потребности жителей Ленинградской области.

"У нас сегодня полномочия формирования схемы обращения с мусором в регионах - это полномочия наших губернаторов. Андрей Сергеевич [Никитин, губернатор Новгородской области], губернатор [Ленинградской области Александр Дрозденко], если есть такой вопрос, должны встретиться, проговорить. Если у них есть точки пересечения, которые требуется обсудить, то, конечно, надо их обсудить. Инвестор может присутствовать при этом, но решение принимают главы регионов ", - отметил Козлов.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин отметил, что на сегодня ни действующая, ни перспективная схема обращения с отходами не предусматривает завоз мусора на территорию региона из любой другой области.

"Никаких официальных обращений со стороны наших соседей к нам не поступало. Нам действительно нужно прибавлять в переработке, нам нужно строить полигоны. Вот этим мы занимаемся, этим планируем заниматься в ближайшие годы. Если к нам сегодня кто-то обратится с какими-то просьбами, то все решения я буду принимать по итогам публичных обсуждений. Просьба может быть любой, дальше - у нас есть гражданское сообщество, есть общественная палата. Пожалуйста - мы начнем об этом разговаривать. Пока никто к нам официально не обращался", - отметил он.