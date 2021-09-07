В 2ГИС появилась информация об избирательных участках для голосования на выборах в Госдуму

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Информация об избирательных участках, где можно проголосовать 19 сентября на выборах в Госдуму, появилась в 2ГИС. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сервиса во вторник.

"Мы стараемся повысить удобство ориентирования в городе для наших пользователей. Мы и раньше показывали избирательные участки, но теперь для тех, кто идет голосовать, найти участок будет еще проще - 2ГИС подскажет его прямо в карточке дома, мы значительно дополнили информацию о территориях работы участков", - приводятся в релизе слова директора департамента справочно-картографического производства Елены Толкачевой.

Уточняется, что на карте необходимо найти свой дом, чтобы узнать, на каком избирательном участке можно проголосовать, выбрать раздел "Службы", где среди организаций будет указан избирательный участок. Можно посмотреть его адрес, местоположение на карте, а также построить маршрут пешком или на транспорте.

Кроме того, участок можно найти на карте по его номеру или введя запрос "избирательные участки".

О выборах

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.