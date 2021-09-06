Более 12 млн рублей выплатили инвалидам в Подмосковье на покупку средств для реабилитации

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Около 750 людей с инвалидностью, проживающих в Московской области, с начала года получили денежную выплату на приобретение технических средств для реабилитации. Общий объем выплат составил 12,5 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба Минсоцразвития Московской области.

"В этом году в Подмосковье выдачу инвалидам сертификатов на приобретение технических средств реабилитации заменили денежными выплатами, которые уже получили около 750 инвалидов, на сумму более 12,5 млн рублей", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства Московской области Ирины Каклюгиной.

Она пояснила, что средняя стоимость технического средства реабилитации составляет около 15,5 тыс. рублей.

По словам Каклюгиной, мера по предоставлению денежной выплаты позволяет упростить порядок получения соцподдержки, а также расширить выбор средств реабилитации.