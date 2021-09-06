Автомобиль разыграют в Пермском крае среди пенсионеров, привившихся от коронавируса

ПЕРМЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Пенсионеры, которые привьются от коронавируса начиная с сегодняшнего дня, смогут претендовать на автомобиль и другие ценные призы в рамках акции "Плюс к здоровью". Об этом сообщается на сайте организаторов акции.

"В программе могут принять участие граждане, достигшие возраста 60 лет, которые с 6 сентября 2021 года до 26 октября 2021 года включительно впервые получили первый компонент вакцины от COVID-19 в одном из пунктов вакцинации в Перми и Пермском крае", - говорится в сообщении.

Призы будут разыгрываться каждые две недели, владельца нового автомобиля определят 28 октября. Информация об остальных призах на сайте не указана, но ранее в региональном правительстве заявляли, что, помимо автомобиля, будет разыграно около 300 ценных призов.

Темпы вакцинации пенсионеров в Пермском крае существенно отстают от планового значения в 90%. Лишь в двух муниципальных районах было привито хотя бы 60% пенсионеров, всего в регионе вакцинировались 34,6% из почти 574 тыс. пенсионеров. При этом в Минздраве сообщили, что 80% умерших от коронавируса - лица старше 60 лет.

О ситуации с вакцинацией в регионе

Общий уровень вакцинации в Пермском крае превысил 57%, что ниже среднероссийских показателей. В некоторых районах, например, в Кишерском, вакцинацией охвачено более 99% населения от 18 до 59 лет. В городе Кизел, Кунгурском и Пермском районах привито около 40% населения.

Активнее всего прививаются работники медорганизаций, где привито более 92% сотрудников. В сфере образования показатель вакцинации составляет 68%, примерно столько же привитых среди соцработников и сотрудников промышленных предприятий.

Хуже всего вакцинируются работники сферы обслуживания, где, по данным Минздрава региона, привито 18% из 247 тыс. человек. В том случае, если уровень вакцинации в этой сфере не повысятся, власти будут рассматривать ввод новых ограничений для бизнеса.

В регионе продолжают действовать некоторые коронавирусные ограничения. Лицам старше 60 лет рекомендуется соблюдать самоизоляцию. По требованию Роспотребнадзора в регионе обязали вакцинировать 60% сотрудников ряда организаций, в том числе государственных и муниципальных. Введен бессрочный запрет на проведение массовых физкультурных мероприятий. Исключение сделано для профессиональных клубов и команд, которые могут проводить матчи и тренировки по согласованию с Роспотребнадзором, но не более чем с 50-процентной заполняемостью трибун.

По данным регионального Минздрава, всего в регионе выявлено более 90,5 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели более 79,7 тыс. человек, умерли 4,2 тыс. человек. На 6 сентября в крае привито первым компонентом более 699 тыс. человек, при этом к 1 ноября общее количество вакцинированных должно составить 1,6 млн человек.