В Дагестане проверят школу после жалоб на введение обязательного ношения девочками платков

МАХАЧКАЛА, 6 сентября. /ТАСС/. Минобрнауки Дагестана проверит одну из школ региона после жалоб родителей на требования об обязательном ношении девочками платков. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального министерства образования и науки.

Ранее в социальных сетях распространили видео, где руководство школы в селе Маджалис Кайтагского района Дагестана запретило девочкам приходить на учебу без косынок.

"В министерство образования и науки республики поступают обращения от родителей обучающихся общеобразовательных организаций Кайтагского района с жалобами на введение обязательных головных уборов (платков) для девочек в качестве элемента школьной формы. С учетом этих обращений мы организовали проверку", - сказал собеседник агентства.

По его словам, требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения устанавливаются нормативным актом общеобразовательной организации.

"Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются органом государственно-общественного управления общеобразовательной организации (в том числе советом школы, родительским комитетом, общешкольным родительским собранием, попечительским советом). Решение о введении требований к одежде для обучающихся общеобразовательных организаций должно приниматься всеми участниками образовательного процесса и учитывать материальные возможности малообеспеченных и многодетных семей. Указанные разъяснения были направлены главе Кайтагского района еще в июле 2021 года", - добавили в министерстве.

Уточняется, что в случае несогласия с решениями администраций школ, затрагивающих права и интересы детей, родители вправе обратиться с официальной жалобой в правоохранительные органы или министерство образования и науки республики.