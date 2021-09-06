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В Липецкой области открылись четыре новых пожарных поста и одна пожарная часть

Посты противопожарной службы заработали в Данковском, Усманском, Грязинском и Добринском районах, а пожарная часть - в областном центре

ЛИПЕЦК, 6 сентября. /ТАСС/. Четыре новых пожарных поста и одна пожарная часть одновременно открылись в понедельник в Липецкой области. Об этом сообщил журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"При помощи видеоконфереции открыли четыре отдельных пожарно-спасательных поста противопожарной службы - в Данковском, Усманском, Грязинском и Добринском районах", - сказал Артамонов. Он отметил, что новые посты позволят не только повысить оперативность реагирования огнеборцев на вызовы, но и существенно улучшить противопожарную охрану местных лесов.

Что же касается пожарно-спасательной части, то она начала свою работу в областном центре. Она, как заметил глава региона, оснащена современным и необходимым инвентарем для несения службы. "Всегда приятно открывать новые пожарные посты, которые будут обеспечивать безопасность жителей региона, в здании пожарной части расположены учебные классы для профессиональной подготовки, мастерские, раздевалка, склады", - отметил Артамонов. По его словам, на территории части также создан учебно-тренировочный комплекс для отработки профессиональных навыков, а в диспетчерской, актовом зале, комнате отдыха и кабинетах пожарной части установят современное оборудование и удобную мебель.

Теги
РоссияЛипецкая областьАртамонов, Игорь Георгиевич
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