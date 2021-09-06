Кабмин расширил перечень пунктов пропуска для въезда в Россию по электронной визе

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое расширяет перечень пунктов пропуска для въезда в Россию по электронной визе. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, автомобильные пункты пропуска дополняются пунктами Брусничное, Верхний Ларс и Торфяновка. Кроме того, к воздушным пунктам пропуска добавлены аэропорты Кневичи во Владивостоке, Баландино в Челябинске, Кадала в Чите, Хомутово в Южно-Сахалинске, а также аэропорты Сочи и Иркутска.

Также новым распоряжением добавляется еще один раздел, который определяет речные пункты пропуска. К таковым отнесен Хабаровск.

Порядок оформления электронной визы был утвержден в ноябре прошлого года. Особенностью этой категории является облегченная процедура получения - для нее не требуются приглашения, брони в отеле или какие-либо другие документы, подтверждающие цель путешествия. Достаточно заполнить анкету, загрузить личную фотографию и копию загранпаспорта, оплатить консульский сбор в размере 40 долларов (детям до 6 лет - бесплатно) и дождаться уведомления.

Предполагается, что срок оформления займет не более четырех дней. Виза будет действовать в течение 60 дней с момента получения, но находиться по ней в России разрешается не более 16 суток. Продление этих сроков возможно в экстренных обстоятельствах по решению МИД РФ.