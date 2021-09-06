МВД и Росгвардию хотят наделить правом решения о блокировке сайтов о переделке оружия

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. МВД, Росгвардию, ФСБ и Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций хотят наделить полномочиями по принятию решений о блокировке сайтов, рассказывающих о переделке оружия, а также о методах самодельного изготовления взрывчатых веществ. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом постановления предлагается наделить МВД РФ, ФСБ РФ, Федеральную службу войск национальной гвардии РФ и Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций полномочиями по принятию решений, являющихся основанием для включения соответствующих видов информации, а именно в отношении распространяемой посредством сети Интернет информации о способах, методах самодельного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконного изготовления или переделки оружия, основных частей огнестрельного оружия, в информационную систему "Единый реестр доменных имен и указателей страниц сайтов в сети Интернет", содержащую информацию, распространение которой в РФ запрещено", - говорится в пояснительной записке к проекту документа.

Также там отмечено, что в дальнейшем будут установлены критерии оценок материалов, на основании которых будут приниматься решения о блокировке таких сайтов.