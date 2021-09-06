Бюст Василия Ланового установили в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Бюст народного артиста СССР Василия Ланового установили в Ленинградской области в городе Волхов, почетным гражданином которого являлся Лановой, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе администрации области.

"Во Дворце культуры Волхова установлен бюст народного артиста СССР, Героя Труда России Василия Ланового. Благодаря усилиям артиста городу было присвоено почетное звание "Город трудовой доблести и славы", первому и пока единственному в Ленинградской области", - говорится в сообщении.

Памятник был установлен в рамках проекта "Аллея российской славы" при поддержке автономной НКО "Культурно-патриотический центр "Армия и культура". Как отметили в пресс-службе, Лановой был председателем попечительского совета "Аллеи российской славы".

Народный артист СССР Василий Лановой умер 28 января 2021 года в возрасте 87 лет от последствий перенесенной им коронавирусной инфекции. За свою более чем 60-летнюю творческую карьеру он сыграл около 80 ролей в кино. Среди главных работ артиста - съемки в художественных фильмах "Алые паруса", "Анна Каренина", "Офицеры" и "Дни Турбиных".