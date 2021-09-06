Оппозиционный телеканал Украины получил награду YouTube за 100 тыс. подписчиков

КИЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Украинский телеканал "Первый независимый", созданный журналистами трех каналов - "112 Украина", NewsOne и ZIK, на которые власти страны наложили санкции, перешагнул рубеж в 100 тыс. подписчиков и стал обладателем награды YouTube - "серебряной кнопки". Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте телеканала.

"YouTube-канал "Первого независимого" получил "серебряную кнопку" за показатель в 100 тыс. подписчиков. Коллектив "Первого независимого" благодарит своих читателей и телезрителей за то, что доверяете и остаетесь с нами", - говорится в заявлении СМИ.

Коллектив СМИ отмечает, что до сих пор испытывает давление со стороны руководства Украины, однако его популярность лишь растет. "Журналисты нашего канала продолжают преодолевать давление со стороны властей, каждый день выходят в эфир, чтобы вы знали правду. Эта награда стала для нас очередным маркером того, что свободу слова на Украине невозможно ограничить никакими незаконными санкциями, пусть даже введенными лично президентом [Украины Владимиром] Зеленским", - отмечают сотрудники телеканала.

"Первый независимый" заверил, что, несмотря на препятствия, продолжит свою работу, а также напомнил, что первым в стране запустил видеотрансляцию в Telegram. СМИ также отметило, что недавно YouTube телеканала "112 Украина", попавшего под санкции, получил "золотую кнопку" за показатель в 1 млн подписчиков.

В начале февраля телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK были закрыты из-за введения со стороны украинских властей санкций против владельца трех СМИ, депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака. Его обвиняют в ведении бизнеса на неподконтрольных Киеву территориях. После закрытия каналов журналисты создали новый телеканал "Первый независимый", который начал вещание 26 февраля. Однако по указанию властей через час после начала эфира провайдеры отключили спутниковое вещание, несмотря на ранее достигнутые соглашения о сотрудничестве

"Серебряная кнопка" YouTube вручается каналам, которые имеют более 100 тыс. подписчиков. Эта награда существует с 2012 года и отмечает каналы с блестящей репутацией и уникальным контентом. Всего существует три типа наград: вслед за "серебряной" следует "золотая кнопка" (1 млн подписчиков) и "платиновая кнопка" (10 млн подписчиков).