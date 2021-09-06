Кузнецова заявила, что каждый второй ребенок в России сталкивался с буллингом

СТАВРОПОЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Более половины детей в РФ сталкивались с буллингом, при этом треть из них не рассказывает об этом. Решить проблему с травлей детей в школах поможет закон об укреплении воспитательной составляющей в системе образования, считает уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

"К сожалению, по результатам опросов 55% детей сталкивались с буллингом, это чаще, чем каждый второй. Только 39% детей не рассказывают об этом никому. То есть основная беда этой проблемы, травли - это ее латентность, когда взрослым не хватает времени, может быть, профессионализма и желания увидеть, что ребенок страдает по какой-либо причине. Это может обернуться очень большой бедой", - сказала Кузнецова журналистам в понедельник.

По ее словам, были проведены проверки в регионах по этой теме, которые местами выявили недостатки в работе службы медиации (новая технология решения конфликтных ситуаций в школе с привлечением детей). "После того, как мы увидели эту печальную статистику, мы провели проверки во всех регионах России, почти все 85 регионов участвовали в нашей проверке, мы проверили службу медиации. К сожалению, порой они оказались абсолютно формальны", - добавила детским омбудсмен.

Кузнецова отметила, что помочь в решении проблемы с буллингом может в том числе закон об укреплении воспитательной составляющей в системе образования. "Я думаю, сегодня в помощь решения этой проблемы будет закон о воспитании, который инициирован президентом. Это подразумевает, что школьная жизнь должна быть наполнена не только стремлением сдать ЕГЭ на 100 баллов, но и чтобы она стала более комфортной, принимающей и человечной. Ведь образование - это обучение и воспитание, здесь нужно единство и школы и семьи, чтобы мы достигли главного результата - это не 100 баллов по экзамену, а счастье ребенка, чтобы он рос гармоничной личностью", - сказала омбудсмен.

В июле 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об укреплении воспитательной составляющей в системе образования. В законе "Об образовании в РФ" устанавливается механизм организации воспитательной работы, которая войдет в состав образовательных программ. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы должны быть включены в образовательную программу учебного заведения.