Эксперт: новые штаммы коронавируса будут появляться каждые три-четыре месяца

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Новые штаммы коронавирусной инфекции будут появляться каждые три-четыре месяца. Об этом в понедельник заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков в эфире телеканала "Москва-24" .

"Новые мутации будут вне зависимости от сезона. Мутации будут продолжаться постоянно, каждые три-четыре месяца мы будем узнавать, что появился какой-то новый штамм коронавируса", - сказал он.

По словам Тимакова, основной процент заболевших осенью придется на детей и студентов. Зимой коронавирус уйдет на второй план, уступив место гриппу, добавил эксперт.