Кириенко дал старт "Путешествию мечты" для победителей конкурса "Большая перемена"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в понедельник объявил о начале "Путешествия мечты", в рамках которого победители конкурса для школьников "Большая перемена" доедут на поезде до Владивостока.

"Можно уверенно сказать, что ничего подобного ["Путешествию мечты"] не существует. Во-первых, не существует другой такой страны, как Россия, по которой можно 15 дней ехать на поезде", - сказал Кириенко на церемонии.

Он уточнил, что для школьников подготовлена насыщенная программа, в рамках которой они посетят памятники истории и архитектуры, уникальные географические объекты и предприятия.

Кириенко подчеркнул, что в ходе поездки школьники будут продолжать обучение по школьной программе. "Но уверен, что они посмотрят гораздо больше, чем возможно в любой школьной программе, с точки зрения географии и истории нашей страны, это абсолютно точно", - подчеркнул он.

Кириенко добавил, что школьники поедут на уникальном поезде, который был подготовлен РЖД. В частности, в поезде есть медиастудия и помещения для встреч с интересными людьми. "Для меня это детская нереализованная мечта - когда-нибудь проехать через всю нашу прекрасную страну на поезде", - добавил он.

О путешествии

В пресс-службе "Большой перемены" уточнили, что путешествие пройдет с 6 сентября по 5 октября и будет состоять из двух рейсов продолжительностью по 15 дней по маршрутам Москва - Владивосток (для 150 школьников) и Владивосток - Москва (для 150 школьников) с остановками в Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Чите и Хабаровске.

Конкурс "Большая перемена" стартовал в 2020 году. Ко второму сезону конкурса присоединились более 2,5 млн школьников и студентов колледжей, более 1,1 млн из них - ученики 5-7 классов, которые принимают участие в конкурсе впервые. Конкурс реализуется в рамках национального проекта "Образование" и входит в платформу "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ.