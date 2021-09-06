Посещение Музея блокады в Петербурге станет бесплатным для всех, включая иностранцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Вход в Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке будет бесплатным для всех категорий посетителей, включая иностранных граждан. Об этом сообщил в понедельник в эфире "Радио России" губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"8 сентября исполняется 80 лет с того момента, как вокруг Ленинграда замкнулось вражеское кольцо, началась блокада. В этот день мы склоняем головы перед всеми жителями и защитниками осажденного Ленинграда. В предстоящие дни Музей блокады в Соляном переулке и его филиал на Площади Победы у Монумента героическим защитникам Ленинграда станут центром проведения памятных мероприятий. Отныне посещение этих музеев будет оплачиваться из городского бюджета, в том числе гражданами других государств. Это новое правило работы этих музеев: мы закладываем новую традицию, уверен, она не прервется", - сказал Беглов.

Губернатор пригласил всех желающих посетить Музей обороны и блокады Ленинграда для более глубокого погружения в историю блокадного подвига. Он отметил, что каждый раздел экспозиции сопровождается текстами на трех языках.

Музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке в Петербурге ведет свою историю с апреля 1944 года, когда открылась первая выставка, посвященная подвигу ленинградцев. Многие экспонаты для нее передавали жители города. Музей был закрыт в ноябре 1952 года в ходе "ленинградского дела", его экспонаты переданы в другие учреждения, часть их уничтожили. В 1989 году музей возродили по просьбам блокадников и их потомков, сейчас в его фондах более 50 тыс. экспонатов.

В сентябре 2019 года в музее после ремонта открылась обновленная постоянная экспозиция, сейчас его площадь составляет около 1 тыс. квадратных метров. Музей планируется в дальнейшем расширять за счет помещений в Соляном переулке, которые будут переданы городу от Министерства обороны. Ранее Беглов сообщал, что достигнута договоренность о передаче музею около 3,5 тыс. кв. м дополнительных помещений.