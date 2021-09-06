Глава Росмолодежи пообещала обсуждать инициативы ведомства в своем Telegram-канале

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева создала свой Telegram-канал, который намерена использовать для обсуждения наиболее важных инициатив ведомства.

"Несмотря на то, что цифровые каналы коммуникации становятся все более разнообразными и доступными, Telegram по-прежнему остается одной из самых популярных платформ, чья аудитория растет с каждым годом. Поэтому я хочу использовать Telegram не только как площадку для высказываний по актуальным темам, но и как канал коммуникации с молодежью", - написала она в первом сообщении, размешенном в Telegram-канале.

Она отметила, что будет "выносить сюда [в телеграм-канал] инициативы для обсуждения, рассказывать о наиболее важных проектах Росмолодежи". Она также отметила, что рассчитывает на обратную связи от читателей.