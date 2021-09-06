Минприроды поддержит развитие туристского проекта "Большая Валдайская тропа"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 сентября. /ТАСС/. Туристский маршрут "Большая Валдайская тропа" будет продлен на 78 км. Поддержку проекту окажет Минприроды РФ, сообщил глава ведомства Александр Козлов на совещании по развитию национального парка Валдайский в понедельник.

"Идея [продления маршрута] хорошая. <...> Министерство рассмотрит финансирование проекта в следующем году за счет средств федерального проекта "Сохранение биоразнообразия и развитие экотуризма" национального проекта "Экология", - отметил Козлов.

Пеший туристский маршрут "Большая Валдайская тропа" протяженностью 59 км предназначен для активного туристского группового и семейного отдыха, был создан в 2019 году. Реализация проекта финансировалась из федерального бюджета. Сейчас специалисты отмечают его высокую востребованность. Как рассказал директор национального парка "Валдайский" Сергей Маленко, только за прошлый год количество учтенных посетителей территории нацпарка составило 25,5 тыс.

В перспективе этот маршрут может стать значимым объектом туристской инфраструктуры не только национального парка "Валдайский", но и всего региона. Кроме того, он позволит связать северную часть парка с центральной и южной. Для развития северного участка разработан трек туристского маршрута, есть планы по созданию инфраструктуры, необходимой для комфортного прохождения маршрута - туристического информационного центра, пяти базовых лагерей для ночлега, привалочных пунктов, настилов, мостов и переправ в труднопроходимых местах, дорожек, лестниц и пирсов.

В этом году Минприроды РФ уже выделило средства на развитие инфраструктуры Большой Валдайской тропы - 15 млн рублей на строительство объектов глемпинга. Его схема подразумевает обустройство домиков и палаток.