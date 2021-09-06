Глава Минюста США намерен защищать жительниц Техаса, намеревающихся сделать аборт

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Министерство юстиции США намерено защищать намеревающихся сделать аборт жительниц штата Техас, где на прошлой неделе вступил в силу закон об искусственном прерывании беременности, который считается одним из самых строгих в стране. Об этом говорится в распространенном в понедельник письменном заявлении министра юстиции, генерального прокурора США Меррика Гарленда.

Он подчеркнул, что его ведомство будет "защищать тех, кто стремится получить или предоставить услуги по охране репродуктивного здоровья", в то время как федеральные прокуроры изучают возможность оспорить новый закон штата. Гарленд отметил, что Минюст будет обеспечивать соблюдение федерального законодательства "в целях защиты конституционных прав женщин и других лиц, включая доступ к аборту".

Министр пояснил, что власти в своих действиях будут опираться на закон, запрещающий физически препятствовать или использовать угрозу применения силы с целью удержать человека, обращающегося за услугами по охране репродуктивного здоровья. Закон также запрещает наносить ущерб имуществу клиник, которые занимаются абортами, а также центров репродуктивного здоровья.

"Министерство будет оказывать поддержку [расположенным в Техасе] федеральным правоохранительным органам, когда клиника, где совершаются аборты, либо центр репродуктивного здоровья подвергаются нападению, - сказал Гарленд. - Мы не потерпим насилия в отношении тех, кто стремится получить или предоставить услуги по охране репродуктивного здоровья, а также физического препятствования и порчи имущества".

О законе об абортах в Техасе

Указанный закон вступил в силу в штате Техас на прошлой неделе. Он в большинстве случаев запрещает проведение абортов после шести недель беременности, когда обычно начинает прослушиваться сердцебиение плода. Запрет на аборт распространяется и на те случаи, когда зачатие происходит в результате изнасилования или инцеста. Кроме того, закон позволяет всем желающим подавать в суд на тех, кто нарушает указанные правила. Предполагается, что истцам будут выплачивать не менее $10 тыс. в случае их успеха в суде.

Отмены или приостановки действия закона добивались американские организации, выступающие в защиту права на аборт. Они настаивали на том, что вступление в силу указанного закона в Техасе приведет к тому, что аналогичные правила могут ввести и во многих других штатах, где у власти находятся республиканцы. Истцы подчеркивали, что нормы, о которых идет речь, фактически означают почти полный запрет на аборты.

Кроме того, на прошлой неделе президент Джо Байден подверг критике решение Верховного суда США, в котором большинство имеют сторонники консервативных взглядов, за отказ приостановить действие принятого в штате закона об абортах.