ГКБ № 15 им. Филатова в Москве подготовили к оказанию плановой помощи

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Коронавирусный стационар, в который была переоборудована городская клиническая больница № 15 им. О. М. Филатова, дезинфицировали для оказания плановой помощи. Об этом сообщил в понедельник на своей странице в Facebook главврач ГКБ № 15 Валерий Вечорко.

"Ситуация в городе стабилизировалась, ковид потихоньку отступает. У нас в ГКБ № 15 имени О. М. Филатова проведена заключительная дезинфекция помещений и вентиляции, от Роспотребнадзора получены отрицательные результаты смывов и стационар начал оказание плановой помощи. Как и в предыдущий раз, мойка была масштабной", - написал Вечорко.

Он уточнил, что для уничтожения "следов ковида" все отделения промывались с использованием дезсредств, активно применялись классические ультрафиолетовые и импульсные ксеноновые установки, аэрозольные генераторы, которые уничтожали вирусные частицы методом "холодного тумана".

"По окончании обработки санитарные врачи побывали в каждом подразделении, лично проверив качество "капитальной уборки". Все поступающие пациенты могут быть спокойны за свое здоровье. Ковид здесь больше не живет", - добавил главврач.

Согласно видео, размещенному главврачом, ГКБ № 15 им. Филатова работала для пациентов с коронавирусом с 27 марта 2020 года по 1 марта 2021 года, а также с 15 июня по 2 сентября текущего года. За первый период в больницу поступили и были вылечены от коронавируса 49,8 тыс. пациентов, из них 9 475 человек находились в анестезиолого-реанимационном отделении. За второй период работы ГКБ как коронавирусного стационара в нее было госпитализировано и вылечено более 10,1 тыс. пациентов, в анестезиолого-реанимационном отделении оказалось 1 642 человека.