Мишустин 7 сентября совершит рабочую поездку в Саратов

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник посетит Саратов с рабочей поездкой. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"В Саратове М. В. Мишустин посетит ряд объектов социальной, транспортной и производственной сфер", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также запланирована беседа главы кабмина с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым.

В рабочей поездке Мишустина будут сопровождать глава Минпромторга Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.