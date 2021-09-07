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Пандемия COVID-19

В Крыму пока не планируют требовать отрицательные ПЦР-тесты при заселения в отели

Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко сообщил, что для заселения потребуются справки об отсутствии контактов с инфекционными больными

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Крыма не намерены вводить новые ограничения для туристического сектора из-за пандемии, в том числе отсутствует требование предъявлять отрицательный результат ПЦР-тестирования при заселении в гостиницы, сообщил в интервью "Известиям" министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

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"Внедрять дополнительные ограничения на данный момент не планируется. Но в санаториях при заселении <...> необходимо предъявлять справки об отсутствии контактов с инфекционными больными. Для гостиниц и пансионатов дополнительные справки, сертификаты о вакцинации или [отрицательные] ПЦР-тесты не нужны", - сказал Волченко.

Министр Крыма при этом добавил, что "каждое средство размещения имеет право вводить свои требования".

В Краснодарском крае с августа при заселении в гостиницы требуются: медицинский документ или сертификат о перенесенном коронавирусе, или сертификат о вакцинации, или справка о прохождении первого этапа вакцинации. В Крыму в июне ужесточили ограничения, введенные из-за пандемии. Рекомендовано вакцинировать от коронавируса работников сфер туризма и услуг. В ряде курортных районов Крыма до 1 октября запретили ночную работу общепита, проведение развлекательных мероприятий.

По данным Минздрава Крыма, всего с начала пандемии коронавирусом заразились более 70 тыс. человек. Выздоровели свыше 61 тыс. человек, умерли более 2 тыс. пациентов.

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РоссияКрымПандемия COVID-19
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