{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Умер Жан-Поль Бельмондо

Семья Бельмондо скорбит в связи со смертью актера

Родственники артиста также заявили об "утрате своей опоры"

ПАРИЖ, 7 сентября. /ТАСС/. Семья Жан-Поля Бельмондо скорбит в связи со смертью актера. Об этом в понедельник сообщило Agence France-Presse со ссылкой на коммюнике родственников артиста.

На эту тему
Прощай, профессионал. Главные роли Жан-Поля Бельмондо
Прощай, профессионал. Главные роли Жан-Поля Бельмондо

"Жан-Поль покинул нас сегодня [в понедельник]. Он воссоединился со своими товарищами по консерватории", - цитирует агентство заявление, в котором семья также говорит об "утрате своей опоры".

Жан-Поль Бельмондо умер в понедельник в своем доме в Париже. Как рассказал Agence France-Presse его адвокат, актер испытывал сильную усталость в последние месяцы, но ушел из жизни спокойно. За свою актерскую карьеру, начавшуюся в 1957 году, Бельмондо сыграл более ста ролей в кинофильмах и на сцене французских театров. Стал известен после выхода на экраны в 1960 году ленты Жан-Люка Годара "На последнем дыхании" (A bout de souffle) и фильма Витторио Де Сика "Чочара" (La ciociara), удостоенного премии "Оскар".

Мировую известность Бельмондо принесли боевики, остающиеся популярными и по сей день: "Кто есть кто?" (Flic ou voyou, 1979), "Игра в четыре руки" (Le guignolo, 1980), "Профессионал" (Le professionnel, 1981), "Ас из асов" (L'as des as, 1982). В них Бельмондо, с юности занимавшийся боксом и получивший отличную физическую подготовку, в большинстве случаев сам выполнял крайне опасные трюки.

Теги
ФранцияБельмондо, Жан-ПольУмер Жан-Поль Бельмондо
В Совфеде разработали законопроект о праве электрокаров ездить по выделенной полосе
Документ позволит увеличить долю электромобилей и гибридных автомобилей в общей совокупности легковых авто в России
Читать полностью