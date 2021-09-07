Семья Бельмондо скорбит в связи со смертью актера

ПАРИЖ, 7 сентября. /ТАСС/. Семья Жан-Поля Бельмондо скорбит в связи со смертью актера. Об этом в понедельник сообщило Agence France-Presse со ссылкой на коммюнике родственников артиста.

"Жан-Поль покинул нас сегодня [в понедельник]. Он воссоединился со своими товарищами по консерватории", - цитирует агентство заявление, в котором семья также говорит об "утрате своей опоры".

Жан-Поль Бельмондо умер в понедельник в своем доме в Париже. Как рассказал Agence France-Presse его адвокат, актер испытывал сильную усталость в последние месяцы, но ушел из жизни спокойно. За свою актерскую карьеру, начавшуюся в 1957 году, Бельмондо сыграл более ста ролей в кинофильмах и на сцене французских театров. Стал известен после выхода на экраны в 1960 году ленты Жан-Люка Годара "На последнем дыхании" (A bout de souffle) и фильма Витторио Де Сика "Чочара" (La ciociara), удостоенного премии "Оскар".

Мировую известность Бельмондо принесли боевики, остающиеся популярными и по сей день: "Кто есть кто?" (Flic ou voyou, 1979), "Игра в четыре руки" (Le guignolo, 1980), "Профессионал" (Le professionnel, 1981), "Ас из асов" (L'as des as, 1982). В них Бельмондо, с юности занимавшийся боксом и получивший отличную физическую подготовку, в большинстве случаев сам выполнял крайне опасные трюки.