В Совфеде разработали законопроект о праве электрокаров ездить по выделенной полосе

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект, дающий право электроавтомобилям ездить по полосе для общественного транспорта. Текст документа, адресованного для отзыва министру транспорта РФ Виталию Савельеву, есть в распоряжении ТАСС.

"Одной из мер поддержки спроса на электромобили является доступ на полосы для маршрутных транспортных средств. В пункте 18.2 правил дорожного движения РФ перечислены транспортные средства, которым на дорогах с полосой для маршрутных транспортных средств разрешены движение и остановка. Законопроектом предлагается дополнить соответствующий перечень транспортных средств электромобилями и гибридными автомобилями", - говорится в пояснительной записке к документу.

По словам Кутепова, данный законопроект позволит увеличить долю электромобилей и гибридных автомобилей в общей совокупности легковых авто в России, а также будет стимулировать граждан приобретать данный вид транспорта. Как добавил сенатор, в настоящее время доля электромобилей и гибридных автомобилей в общей совокупности легковых машин в России незначительна, "в связи с чем требуются меры стимулирования и поддержки владельцев электромобилей и гибридных автомобилей".

"Согласно данным аналитического агентства "Автостат", на 1 января 2021 года парк электромобилей в России составил 10 836 единиц. Российский парк электромобилей вырос на 71% по сравнению с 2019 годом. Рынок новых электромобилей в 2020 году составил 687 единиц (плюс 95% к 2019 году), рынок электромобилей с пробегом в 2020 году - 5 273 единицы (плюс 60% к 2019 году). С января по октябрь 2020 года объем реализации новых легковых автомобилей с гибридной силовой установкой (двигатель внутреннего сгорания + электромотор) в России составил 251 единицу. Это на 5,6% меньше, чем за 10 месяцев 2019 года (266 штук). На долю продаж гибридных автомобилей в России приходится 0,02% от общих продаж легковых автомобилей", - подчеркивается в пояснительной записке.