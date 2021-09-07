В Японии еще один человек умер после вакцинации препаратом Moderna из бракованной партии

ТОКИО, 7 сентября. /ТАСС/. Японские специалисты подтвердили еще один случай смерти после вакцинации от коронавируса препаратом компании Moderna из партии, где были обнаружены инородные вещества. Об этом сообщило во вторник Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Отмечается, что речь идет о мужчине в возрасте 49 лет. У него была аллергия на гречку и продукты из гречневой муки. Вторую дозу вакцины мужчина получил 11 августа, а на следующий день умер. По данным японского Минздрава, причинно-следственная связь между смертью и проведенной вакцинацией не установлена.

Это третий случай летального исхода после вакцинации препаратом из бракованной партии. Двое других умерших - мужчины 38 и 30 лет, у которых ранее не было выявлено хронических заболеваний и аллергических реакций.

Ранее Минздрав Японии объявил о приостановке использования около 1,63 млн доз вакцины Moderna. Сообщалось, что вакцины с примесями были произведены на территории Испании, размер частиц достигает нескольких миллиметров. На момент обнародования заявления Минздрава местные власти уже ввели жителям страны порядка 170 тыс. доз вакцины из партии, в которой затем были обнаружены примеси.

Проведенное японской фармацевтической компанией Takeda Pharmaceutical расследование показало, что частицы оказались элементами производственного оборудования из нержавеющей стали. Отмечается, что они не несут угрозы здоровью человека, даже если попадут в организм вместе с вакциной.

В Японии, помимо препаратов Moderna, применяются вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca и американо-германского консорциума компаний Pfizer и BioNTech. На данный момент в стране первую дозу вакцины получили 75 млн человек (59,3 % населения), а две дозы - 60,6 млн (47,9%).