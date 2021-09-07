Из-за паводка в Приамурье увеличили количество авиарейсов в северные районы области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Количество авиарейсов в северные районы Амурской области увеличено в связи с ухудшением паводковой обстановки. Рейсы Благовещенск - Февральск - Экимчан до конца месяца будут осуществляться ежедневно, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"Решение усилить внутрирегиональное авианаправление Благовещенск - Февральск - Экимчан принято в связи с ухудшением паводковой ситуации в регионе и серьезного повреждения дорог, связывающих населенные пункты Селемджинского района с областным центром", - говорится в сообщении.

По поручению губернатора Василия Орлова рейсы из Благовещенска в Февральск и Экимчан до конца сентября выполняются ежедневно.

"Начало выполнения авиаперевозок дальневосточной компанией "Аврора" в Зею и Тынду через Благовещенск дало нам возможность перераспределить свои бюджетные средства с этих маршрутов на более востребованное для нас в данный момент социальное направление и сделать полеты из Благовещенска в Экимчан через Февральск ежедневными до конца сентября, таким образом жителям Селемджинского района обеспечили устойчивое сообщение с Благовещенском", - цитирует пресс-служба слова губернатора области Василия Орлова.

В Амурской области сейчас проходит вторая волна паводка, вызванная обильными осадками. Пострадавшими признаны 12 тыс. человек, вода затронула 103 населенных пункта. За весь период повреждены около 1,5 тыс. домовладений, из них порядка 650 признано непригодными, а еще 350 - подлежащими капремонту. Повреждены 488 км дорог, 39 мостов, 107 водопропускных труб. Правительство региона уже оценило общий ущерб в 9 млрд рублей, подсчет продолжается. В регионе введен режим ЧС федерального характера.

По информации министерства транспорта области, с момента начала паводков восстановлено 131,15 км региональных дорог и 51,6 км дорог местного значения.