Частные клиники Сингапура отменили для пожилых людей плату за вакцину Sinopharm

СИНГАПУР, 7 сентября. /ТАСС/. Частные клиники Сингапура начали бесплатно предлагать жителям старше 60 лет вакцину от коронавируса Sinopharm, которая не включена в государственную программу вакцинации. Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении компании - оператора клиник Healthway Medical Corporation.

"Инициатива направлена на поддержание усилий правительства по максимальному охвату населения прививками против коронавируса. Особенно пожилых людей, которые подвержены риску серьезных осложнений", - указывается в заявлении. "Начиная с 8 сентября лица старше 60 лет, желающие получить [вакцину] Sinopharm, смогут сделать это бесплатно в нескольких клиниках", - уточнили в компании. Для всех остальных стоимость двух доз составляет 99 сингапурских долларов ($73,8).

Власти одобрили для использования в госпрограмме только препараты Moderna и Pfizer - BioNTech, в том числе для детей старше 12 лет. Эти вакцины предлагаются всем жителям бесплатно, кроме того, правительство обеспечивает бесплатным лечением и страховкой на случай серьезных побочных эффектов. Одновременно Минздрав одобрил для применения вакцины Sinopharm и Sinovac, однако эти препараты относятся к коммерческому использованию.

На сегодняшний день примерно 81% жителей Сингапура полностью вакцинированы. При этом с сентября начинается ревакцинация лиц старше 60 лет, сделавших прививки в начале года.