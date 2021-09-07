Сейсмологи США по ошибке сообщили о землетрясении на западе Канады

ТАСС, 7 сентября. Сбой в системе сайта Геологической службы США стал причиной ошибочного сообщения о сильном землетрясении в Канаде. Об этом в понедельник заявили американские сейсмологи.

"Это предупреждение [о землетрясении] ошибочно создано автоматической системой. Оно было быстро подтверждено как ошибочное и вручную удалено", - говорится в сообщении.

Ранее Геологическая служба на своем сайте опубликовала сообщение о зафиксированном землетрясении магнитудой 6,5 в западной канадской провинции Британская Колумбия.