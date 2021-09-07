Глава Камчатки сообщил, когда будет сформирован коллективный иммунитет от коронавируса

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Коллективный иммунитет от коронавируса может быть сформирован на Камчатке уже этой оcенью, когда большая часть жителей региона пройдет вакцинацию. Об этом в интервью ТАСС по итогам Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил губернатор Владимир Солодов.

"Специфика Камчатки в том, что люди летом массово уезжают в длинные северные отпуска. Поэтому летом был очевидный естественный спад количества вакцинированных, сейчас мы видим его рост. <...> Я планирую до конца осени выйти на коллективный иммунитет по региону и все для этого делаю", - сказал Солодов.

Он добавил, что создание коллективного иммунитета позволит властям заняться развитием плановой медицины.

Летом на Камчатке была введена обязательная вакцинация от коронавируса отдельных групп населения. На некоторых предприятиях, в том числе и рыболовецких, уровень вакцинации коллективов достиг 100%.

VI Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате. Организатором форума выступил Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.