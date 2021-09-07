Более 350 дворов отремонтировали во всех муниципалитетах Кузбасса в 2021 году

КЕМЕРОВО, 7 сентября. /ТАСС/. Капитальный ремонт 351 дворовой территории провели в текущем году в Кузбассе по нацпроекту "Жилье и городская среда". При первоначальном плане в 300 дворов экономия на торгах позволила увеличить число отремонтированных придомовых территорий почти на 20%, сообщается во вторник на официальном сайте регионального правительства.

"В 2021 году на ремонт дворов и общественных пространств в Кузбассе направили почти 1 млрд рублей, работы планировались во всех 39 муниципалитетах. Все подрядные организации справились в срок, уже завершили благоустройство всех запланированных дворов. Важно, чтобы работы выполнили качественно, за этим следят не только профильные ведомства, но и сами жители", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.

Работы выполнены по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" на условиях софинансирования с жителями. Большую часть затрат на ремонт компенсируют бюджет, жители оплачивают порядка 5% стоимости работ, а также принимают активное участие в разработке проектов благоустройства своих территорий. По желанию собственников расширяются парковки, прокладываются новые пешеходные дорожки, устанавливаются скамейки.

В сравнении с прошлым годом объемы работ увеличились. Как сообщалось ранее, в 2020 году в Кузбассе по нацпроекту были отремонтированы 313 дворовых территорий. В планах на следующий год отремонтировать не менее 300 дворов, их число может быть увеличено по результатам торгов. Сэкономленные средства направят на новые объекты.

Создание современных и комфортных условий в городах страны - одна из задач национального проекта "Жилье и городская среда", в который входит федеральный проект "Формирование комфортной городской среды". По данным Минстроя России, основная цель проекта - создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории РФ.