Канада открыла границу для полностью вакцинированных иностранцев

ОТТАВА, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Канады распорядились с полуночи вторника (07:00 мск), 7 сентября, открыть государственные границы для полностью вакцинированных иностранцев, которые могут приезжать в североамериканскую страну, в том числе в рекреационных целях.

Как говорится в заявлении канадского МИД, в Канаду смогут приезжать граждане других государств, которые прошли полный курс вакцинации только препаратами компаний Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca как минимум за 14 дней до въезда в страну. Кроме того, туристы должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный максимум за 72 часа до прилета в Канаду, а также зарегистрироваться в специальном приложении для путешественников. Таможенники оставляют за собой право направить любого пассажира на прохождение экспресс-теста на коронавирус. Полностью вакцинированным иностранцам не нужно будет проходить 14-дневный карантин, как это приходится делать сейчас невакцинированным канадцам при возвращении на родину.

В МИД уточнили, что дети до 12 лет могут быть без прививок, но обязательно в сопровождении полностью вакцинированных родителей или опекунов. Им также не придется сидеть две недели на карантине, но таким детям запрещено первые 14 дней пребывания в Канаде посещать учебные заведения и места массового скопления людей.

Данные меры пока не касаются пассажиров из Индии и Марокко. Прямое авиасообщение с этими странами на фоне пандемии Канада закрыла до 21 и 29 сентября соответственно. При этом граждане этих государств смогут прилететь в Канаду через третьи страны при наличии сертификата о полной вакцинации указанными выше препаратами, а также ПЦР-теста, который сделан не на территории Индии или Марокко.

С 9 августа власти Канады разрешили въезд в страну полностью вакцинированным американцам. Кроме того, с этого же дня в североамериканской стране открылись все крупные международные аэропорты (ранее международные рейсы осуществлялись только в Ванкувер, Калгари, Монреаль и Торонто).

Канадская граница была закрыта для иностранных граждан, в том числе граждан США, с марта 2020 года. Согласно действующим правилам, въезжающие в страну невакцинированные канадцы должны проходить 14-дневный карантин и сдавать ПЦР-тесты за свой счет. С 5 июля власти смягчили ограничительные меры при пересечении государственной границы для полностью вакцинированных канадцев, а также имеющих вид на жительство иностранцев. Это позволяет гражданам, которые завершили курс вакцинации препаратами компаний Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca, избежать прохождения двухнедельного карантина.