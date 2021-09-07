Ростовская область на опыте прошлого года подготовилась к осеннему пожарному сезону

СИРИУС /Федеральная территория/, 7 сентября. /ТАСС/. Власти сделали выводы из ситуации с охватившими осенью прошлого года территорию Ростовской области природными пожарами, в частности отремонтированы источники водоснабжения в населенных пунктах, идет профилактика распространения огня по сухой растительности, сообщил во вторник ТАСС в кулуарах Всероссийской недели охраны труда начальник главного управления МЧС России по региону Сергей Филиппов. Это дает основания надеяться, что в текущем году удастся избежать пожаров такой интенсивности.

В Ростовской области в конце сентября и начале октября 2020 года бушевали сильные пожары. Огонь охватил обширные территории в Азовском, Аксайском, Белокалитвинском, Каменском, Константиновском, Красносулинском, Милютинском, Тарасовском, Тацинском и Цимлянском районах. В ряде случаев огонь перешел на населенные пункты. В результате пожара в поселке Замчалово погибла местная жительница.

"Гидрометцентр нам говорит, что сентябрь-октябрь [2021 года] будут очень жаркими. Мы к этому (возникновению природных пожаров - прим. ТАСС) готовимся, - сказал Филиппов. - Сделаны большие выводы - как МЧС России, так и правительством Ростовской области во главе с губернатором. Отремонтированы источники водоснабжения, проводится работа по недопущению распространения огня по сухой растительности".

Собеседник агентства добавил, что в этом году в регионе фиксируют меньше пожаров и случаев гибели на них. При этом, говоря о причинах возникновения природных пожаров в Ростовской области, Филиппов отметил, что основным остается человеческий фактор. Он напомнил, что в Цимлянском районе Ростовской области в прошлом году огонь уничтожил более 330 га леса в результате короткого замыкания в угнанном у владельца легковом автомобиле.

Из-за пожаров осенью прошлого года власти Ростовской области вводили режим чрезвычайной ситуации. Жителям, которые потеряли жилье, оказали материальную помощь. В борьбе с огнем на территории региона принимали участие более 2 тыс. человек, было задействовано 505 единиц техники, в том числе аэромобильные группировки МЧС России Краснодарского, Ставропольского краев и Донского спасательного центра.