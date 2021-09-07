Самые крупные положительные аномалии среднегодовой температуры отмечены в Сибири и Якутии

ЯКУТСК, 7 сентября. /ТАСС/. Самые крупные положительные аномалии среднегодовой температуры в 2020 году отмечены в Сибири, Якутии и на севере Урала, сообщил во вторник старший научный сотрудник Института мерзлотоведения Сибирского отделения РАН Юрий Скачков.

"На всей территории страны среднегодовая температура воздуха [в 2020 году] оказалась выше нормы - на два градуса и более, при этом на европейской территории - в среднем на три градуса, а на азиатской - на 3,5 градуса. Самые крупные положительные аномалии - более 5-7 градусов - сформировались на севере Урала, в Сибири и Якутии", - сказал Скачков, выступая на круглом столе "Потенциал научных исследований Якутии для снижения негативного влияния изменения климата" в Якутске.

Он отметил, что сильнее всего температура превышена на Таймыре - более чем на 7 градусов. В числе 15 самых теплых лет в России 14 относятся к XXI веку. По словам эксперта, лето 2021 года в стране было одним из самых жарких. В частности, на территории Якутии среднелетняя температура за июнь-август этого года повысилась до трех градусов.

Круглый стол организован правительством России, региональным управлением МЧС России, Всероссийским НИИ по проблемам гражданской обороны и ЧС МЧС России, Якутским региональным отделением Российского союза спасателей.