{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Югре впервые за два месяца не зафиксировали летальных случаев от коронавируса

В округе наблюдается улучшение эпидемиологической ситуации

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 сентября. /ТАСС/. Специалисты в Ханты-Мансийском автономном округе впервые со 2 июля не зарегистрировали за минувшие сутки в регионе летальных исходов от новой коронавирусной инфекции. Всего в округе за 6 сентября выявили 136 случаев заражения коронавирусом, сообщил во вторник региональный оперативный штаб.

На эту тему
Полностью вакцинировались 39 млн россиян. Главное о коронавирусе за 6 сентября
Полностью вакцинировались 39 млн россиян.

"За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 073 человека. 71 568 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 7 сентября. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 136 новых случаев COVID-19 в 14 муниципалитетах", - говорится в релизе.

По данным оперштаба, по состоянию на 6 сентября в Югре зарегистрировали 1 073 смертей от коронавирусной инфекции.

В округе наблюдается улучшение эпидемиологической ситуации и снижение числа заражений коронавирусом.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия COVID-19
"Известия": РКН готов участвовать в разработке доступа банков к реестру запрещенных сайтов
Как сообщили в Росфинмониторинге, сейчас банки испытывают трудности при работе с Единым реестром Роскомнадзора
"Известия": РКН готов участвовать в разработке доступа банков к реестру запрещенных сайтов
Читать полностью