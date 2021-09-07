В Югре впервые за два месяца не зафиксировали летальных случаев от коронавируса

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 сентября. /ТАСС/. Специалисты в Ханты-Мансийском автономном округе впервые со 2 июля не зарегистрировали за минувшие сутки в регионе летальных исходов от новой коронавирусной инфекции. Всего в округе за 6 сентября выявили 136 случаев заражения коронавирусом, сообщил во вторник региональный оперативный штаб.

"За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 073 человека. 71 568 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 7 сентября. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 136 новых случаев COVID-19 в 14 муниципалитетах", - говорится в релизе.

По данным оперштаба, по состоянию на 6 сентября в Югре зарегистрировали 1 073 смертей от коронавирусной инфекции.

В округе наблюдается улучшение эпидемиологической ситуации и снижение числа заражений коронавирусом.