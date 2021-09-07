Число иностранцев, кому запретили въезд в РФ, сократилось на 6% по сравнению с 2020 годом

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Количество иностранных граждан, которым запретили въезд в Россию, сократилось за семь месяцев текущего года на 6% по сравнению с прошлым годом. Это следует из статистических сведений по миграционной ситуации МВД РФ.

С января по июль 2021 года в отношении 113 тыс. 833 иностранцев и лиц без гражданства приняты решения о запрете им въезда в Россию, при этом годом ранее таких решений было принято 121 тыс. 157. В июле МВД запретило въезд 14 тыс. мигрантов (за первое полугодие текущего года их количество составило почти 99 тыс. человек).

Согласно действующему законодательству, иностранцу запрещается въезд в Россию, если это необходимо в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, общественного порядка, защиты здоровья населения. Кроме того, такое решение принимается, если в отношении иностранного гражданина вынесено решение об административном выдворении за пределы РФ, о депортации, у него имеется неснятая или непогашенная судимость за совершение умышленного преступления на территории России, он неоднократно (два раза и более) в течение одного года привлекался к административной ответственности за совершение административного правонарушения, связанного с посягательством на общественный порядок, уклонился от уплаты налога или административного штрафа.

Также основанием для запрета иностранному гражданину въезжать в РФ могут стать отсутствие документов, необходимых для получения визы, полиса медицинского страхования, действительного на территории России, невозможность подтвердить наличие средств для проживания в стране или использование иностранцем подложных документов. Запретить въезд в Россию иностранцу могут также в том случае, если он превысил срок пребывания в 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток.