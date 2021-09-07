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Ссылки на сайт "Умного голосования" удалены из поисковой выдачи "Яндекса"

Они были добавлены Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. "Яндекс" удалил из своей поисковой выдачи ссылки на сайт "Умного голосования" после включения его Роскомнадзором в реестр запрещенных. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании во вторник.

"Ссылки на сайт "Умного голосования" пропали из поисковой выдачи "Яндекса", так как они были добавлены Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Согласно законодательству РФ, поисковые системы обязаны исключать ссылки на сайты и их "зеркала", как только Роскомнадзор вносит их в реестр", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что синхронизация с реестром происходит автоматически.

6 сентября Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Умное голосование", так как тот связан с экстремистской организацией. В пресс-службе ведомства уточнили, что основанием для прекращения использования сайта является требование Генпрокуратуры об ограничении доступа к ресурсам, связанным с Фондом борьбы с коррупцией (признан в России НКО-иноагентом и экстремистской организацией).

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