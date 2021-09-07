Роспотребнадзор разработал памятку для родителей о контроле за школьным питанием

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Роспотребнадзор разработал памятку, которой могут пользоваться родительские комитеты для оценки организации школьного питания, сообщается на странице регионального управления ведомства по Санкт-Петербургу в Instagram.

"Сохранение и укрепление здоровья детей - важный аспект государственной политики России, в том числе в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и государственного контроля в этой сфере. При этом, любой гражданин нашей страны вправе принимать участие в организации общественного контроля и оценивать работу администрации школы по обеспечению прав детей на здоровое и безопасное питание. С этой целью Роспотребнадзором были разработаны отдельные методические рекомендации о том, как правильно организовать такой родительский контроль за питанием детей. Центр [гигиенического образования населения Роспотребнадзора] разработал удобную памятку для полноценной оценки организации питания детей, которую могут использовать родительские комитеты",- говорится в сообщении.

В памятке отмечается, что родителям следует обратить внимание на соответствие блюд утвержденному меню, санитарно-техническое состояние столовой, на одежду работников пищеблока, а также удовлетворенность детей ассортиментом и качеством блюд.

Также в ведомстве напомнили, что в школьном питании запрещено использовать мясо диких животных, грибы, сало, блины с мясом или творогом. Кроме того, в этом списке содержатся жгучие приправы, острые соусы и кетчупы, кремовые пирожные.