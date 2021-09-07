"Яндекс" снабдил англоязычные видео закадровым переводом

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. "Яндекс" запустил функцию автоматического закадрового перевода англоязычных видео в своем браузере и приложении. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба компании.

"Яндекс" начал предлагать автоматически перевести англоязычные видеоролики. Как пояснили в компании, перевод получается закадровым - приглушается оригинальная звуковая дорожка и на нее накладывается новая. Используются мужской и женский голоса (голос "Алисы").

В "Яндексе" добавили, что на YouTube, Vimeo и еще некоторых платформах практически любое видео на английском языке уже можно перевести. Перевод доступен в "Яндекс.Браузере" для macOS, Windows, Android, Linux и в приложении "Яндекс" для iOS и Android.

Перевод проходит в несколько этапов. "Яндекс" сначала распознает речь, превращает ее в текст и разбивает на предложения с помощью нейронных сетей. Затем определяет пол говорящего, предложения переводятся на русский язык, синтезируется голос. "Остается совместить перевод с видеорядом. Это совсем не тривиальная задача, , - добавили в компании, - потому что в русском языке предложения длиннее, чем в английском. Здесь на помощь снова приходят нейросети. Подробности можно узнать на "Хабре".

В компании уточнили, что нужно нажать на кнопку в плеере и немного подождать, чтобы посмотреть видео в русской озвучке. Процесс перевода занимает несколько минут. Когда все будет готово, придет уведомление.